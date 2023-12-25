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«Разрывает страну на части»: как Байден подвел США вплотную к гражданской войне

Федор Шеин
Елизавета Егорова
01:01 25.12.2023
Президент США Джо Байден в ходе своей инаугурации обещал объединить страну и привести ее к миру, однако результаты его президентства показывают обратное.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Штатах на фоне всех событий происходит настоящая политическая лихорадка. Американские политики, которых на прошлой неделе Владимир Зеленский умолял не бросать Киев, ушли на каникулы. Никто не собирается жертвовать своими выходными ради Украины. Сенат заявил, что денег для Украины до января точно не будет, а там уж как получится.

Ведущие американские газеты меняют повестку, убирая со своих разворотов статьи про Украину. Издание Wall Street Journal назвало главным триумфатором года Владимира Путина. Газета считает, что «Путин демонстрирует жестокое преимущество стратегического терпения». О российском лидере не устает говорить и Дональд Трамп.

По данным опросов Трамп обходит Байдена уже как минимум на четыре пункта и лидирует в пяти из шести ключевых штатов. От действующего президента США отворачиваются даже бывшие союзники. По заявлению бывшего члена демократической партии Тулси Габбард, именно политика администрации Байдена заставила ее покинуть стан демократов и сейчас толкает Америку к катастрофе.

«Во время инаугурации президента Байдена он пообещал объединить нашу страну, стать президентом для всех американцев, не важно, за кого они голосовали. Он обещал привести нас к миру. Но сделал он прямо противоположное. Он разрывает нашу страну на части. Он стравливает американцев друг с другом и подвел нас вплотную к гражданской войне, мировой войне и ядерной катастрофе», - сказала Габбард.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая начинает процедуру объявления импичмента Джо Байдену. Республиканцы подозревают американского лидера в том, что президент извлек личную выгоду от сделок его сына Хантера Байдена с иностранными партнерами, в том числе украинскими, а тот просто пользовался именем отца.

Подробнее про выходки Хантера Байдена, про обвинения Трампу в сговоре с Кремлем и про запрет на его участие в праймериз в Колорадо, смотрите в сюжете Федора Шеина.

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