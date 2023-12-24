Шторм «Пиа» выбросил тысячи ботинок с судна Maersk на пляжи Дании

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Разбушевавшийся шторм «Пиа» в Северном море смысл 46 контейнеров с товаром с палубы торгового судна Mayview. Датский корабль с грузом шел из немецкого Бремерхафена в польский Гданьск и попал в эпицентр стихии. Часть утонувших товаров выбросило на датское побережье.

«Это сумасшествие. Повсюду валяются тысячи ботинок», - приводит РИА Новости слова берегового инспектора Тосмаса Дуурлоо.

Кроме обуви на пляжи Дании вынесло из моря коробки с медицинское оборудование, уловом местных жителей стали также колеса для тачек.

Шторм «Пиа» взбудоражил страны Северного моря в минувший четверг. В Голландии пришлось перекрыть все заградительные дамбы, чтобы спасти прибрежную зону от наводнения. Из-за шквалистого ветра получил повреждения норвежский круизный лайнер Maud. В Великобритании шторм парализовал работу нескольких аэропортов с отменой рейсов накануне Рождества Христова. С большим трудом английские пилоты смогли посадить в шторм EasyJet: они изменили курс из Гатвика в Лутон, когда налетел «Пиа» со скоростью 183 миль в час и проливным ливнем.