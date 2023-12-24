Наводчик танка с позывным «Пушка» рассказал о новой тактике ведения огня в зоне СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ. Противник потерял 150 боевиков, танк, два бронетранспортера и орудие Д-30. Удар нанесли авиация и артиллерия. Наши танкисты начали использовать новую тактику боя. Алина Пчелинцева узнала детали.

На огневой позиции - сразу четыре танка Т-80. Экипажи группировки войск «Центр» бьют по врагу одновременно - это новая тактика.

В таком режиме танки работают не точечно, а по площадям, накрывая огнем целый квадрат, по такому же принципу, как реактивная артиллерия. В этом случае корректировка уже не играет большого значения - разлет большой. Экипажи Т-80 один за другим наносят удары по позициям противника. Результаты подтверждают средства объективного контроля. Камера беспилотника фиксирует, как снаряд поражает бронемашину противника. Еще несколько - ложатся рядом, в точках скопления живой силы.

Часто танки берут на себя функцию самоходных артиллерийских установок и ведут навесной огонь с закрытых позиций. Удар по врагу и сразу уходят в укрытие.

Это уже тактика безопасности. К этому приему противника еще не успел привыкнуть. В отличие от артиллерийский орудий, танки при стрельбе производят гораздо меньше шума. Нет эффекта так называемого «ухода» - звука выхода снаряда боевики просто не успевают уйти в укрытие.

«Звук выстрела, маленький свисток, и снаряд падает. Звучит очень громко и страшно, чем когда работает миномет. С танков совсем по-другому», - рассказал командир танковой роты, позывной «Мерен».

У Т-80 газотурбинный двигатель, который позволят быстрее передвигаться и маневрировать. Даже в межсезонье, когда другая менее мощная техника увязает в грязи. При этом танк малошумный. А цели поражает как с отрытых, так и закрытых огневых позиций.

«Закрытая позиция - когда противника не видно. То есть, когда он находится за холмом. А открытая стрельба - когда цель видно напрямую. То есть можно поражать цель всеми видами боеприпасов. А здесь уже не так. Здесь уже нельзя стрелять кумулятивными снарядами», - пояснил наводчик-оператор, позывной «Пушка».

Главное в бою - взаимодействие экипажа. Механик-водитель с позывным «Банзай» в свои 60 пошел добровольцем. Здесь у него сын и племянники. На гражданке работал трактористом. Навыки пригодились. Переучился быстро.

«Я здесь почувствовал второе дыхание, что пользу какую-то приношу. Мы обратно как дали. И я нормально. Меня сподвигло, как говорится, может, пафос какой-то с моей стороны, но я воспитывался в Советском Союзе. Родина в опасности. Я не шучу и не на камеру. Просто от души. Кто-то должен. Если не мы, как?», - рассказал механик-водитель, позывной «Банзай».

Противник на Краснолиманском направлении проводит контратаки и засылает диверсионно-разведывательные группы.

«Наши достижения сегодня видны. Это выражается в уверенном продвижении наших подразделений, закреплении и занятии тактически выгодных положений», - пояснил командир мотострелкового полка ЦВО, позывной «Сахалин».

Танки Т-80 - серьезная сила на поле боя. И их экипажи продолжают методично зачищать лесополосы от противника и ликвидировать замаскированные позиции.