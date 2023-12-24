Путин восхитился поступком бойца, попросившего награду для своего командира

Награжденный боец подошел к президенту после официальной церемонии и заявил, что его командир «так же как я воевал».

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Президент России Владимир Путин восхитился поступком российского военнослужащего, который после официальной церемонии вручения боевых орденов и медалей в Кремле обратился к главе государства с просьбой наградить и его командира, который «так же как я воевал». Этот сюжет войдет в программу «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

«Какой товарищ по оружию у вас надежный! Он после награждения подошел - так же за бокалом шампанского - и говорит: " Мне дали, спасибо, но а чем командир хуже? Так же как я воевал», - рассказал Путин.

Президент назвал бойца настоящим мужчиной и похвалил, что он не забыл о своих боевых товарищах.

Оказалось, что командира тоже представили к награде, но его подчиненный этого не знал. И, по словам Путина, такое товарищество характерно только для российской армии, «только в нашем народе такое возможно».