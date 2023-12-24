В Индонезии 12 человек погибли при взрыве на заводе по переработке никеля

Предварительное расследование показало, что взрыв произошел во время ремонтных работ.

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Минимум 12 человек погибли и 39 пострадали из-за взрыва, прогремевшего на заводе по переработке никеля в Индонезии. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя промышленного парка.

«В настоящее время 12 человек погибли в результате инцидента. Тридцать девять человек получили травмы», - цитирует агентство представителя парка.

В агентстве отметили, что, согласно результатам первоначального расследования, взрыв произошел во время ремонтных работ.