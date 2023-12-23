Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных

© Фото: Tunahan Turhan Keystone Press Agency Globallookpress

ВС Турции начали военную операцию на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана после того, как из-за нападения боевиков погибли двенадцать военнослужащих. Об этом сообщает RT.

Как следует из поста Минобороны в социальной сети X (ранее-Twitter), Турецкая Армия проводит «внезапные воздушные операции против выявленных целей». Отмечается, что турецкие военнослужащие нейтрализовали 16 террористов.

Ранее сообщалось, что на свере Ирака боевики РПК напали на турецких военнослужащих - шесть человек погибли. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не потерпит «террористические образования» на севере Сирии или Ирака. Еще шесть турецких военнослужащих пошгибли в результате столкновения с боевиками РПК в районе проведения операции «Коготь-замок».

Конфликт Турции с РПК начался в 1984 году и обострился в 2015 году. На сеевре Ирака располааются базы РПК, для ликвидации которых Турция проводит воздушные и наземные операции. Свое присутствие в лагере Зликан к северо-востоку от сирийского Мосула, расположенного на севере страны, Турция оправдывает необходимость бороться с РПК.