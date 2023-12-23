Бойцы ВС РФ доставили воду жителям Волновахи, пострадавшей от мощного циклона

Ежедневно в город приезжает до 5 машин со средним объемом более 70 кубических метров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» доставляют питьевую воду жителям города Волноваха, пострадавший от мощного циклона, в результате которого жители остались без света и воды. Кадры предоставило Минобороны России.

Подвоз воды осуществляется ежедневно на автоцистернах АЦПТ-10. Всего в оказании помощи задействуется до 5 машин, подвозящие питьевую воду в разные районы города средним объемом до 70 кубических метров.

«Люди набирают воду с утра до трех часов дня. Постоянно подходят по два-три человека, с утра ажиотаж. Периодически приносят с содой еду, сладости, благодарят», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Водолей».

Мощный циклон обрушился на город Волноваха Донецкой народной республики. Ледяной дождь повалил сотни деревьев и оборвал электрические провода. Тысячи людей остались без света, связи и воды. Городской администрацией в городе введен режим локальной чрезвычайной ситуации.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.