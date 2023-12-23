Под Анапой отбуксировали севший на мель сухогруза Blue Shark

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Севший на мель под Анапой сухогруз Blue Shark сняли с мелководья и начали его буксировать на чистую воду. Там планируется опробовать, как будет работать главный двигатель и другие его системы и оборудование. Об этом сообщили «Звезде» в Морспасслужбе.

«Никто не верил, а это произошло! Дорогие друзья, это настоящая фантастика! Они просто сделали то, во что никто не верил, они сделали фантастику. И мы можем наблюдать, что судно уже вышло гораздо дальше, чем нужно, сейчас отцепят тросы. Ребята мне уже написали, что они счастливы запускать готовый двигатель и отправляться дальше в свой путь», - рассказал он.

Blue Shark в конце ноября попал в сильный шторм. Его сорвало со стоянки в Тамани и унесло почти на 60 километров к поселку Витязево. Там судно село на мель. После этого почти месяц сухогруз простоял у берегов Анапы, успев стать местной достопримечательностью.

В настоящее время состояние экипажа нормальное, сухогруз не повредился и нет угроз для экологии. В Росморречфлоте заявили, что планируют поставить судно на якорь в порту «Кавказ».