Грузовой поезд столкнулся с фурой в Хабаровском крае
После столкновения с автомобилем грузовой поезд вышел из колеи с опрокидыванием, пострадавших во время инцидента нет.
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В Амурском районе Хабаровского края грузовой поезд опрокинулся после столкновения с фурой. Это случилось на 277 километре перегона Падали-Эльбан Дальневосточной железной дороги.
После этого в Комсомольске-на-Амуре начали проверку. ЧП произошло ночью 23 декабря в 03:10 по местному времени. Об этом сообщила региональная транспортная прокуратура.
«Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения грузового поезда с остановившемся в габарите пути автомобилем», - пояснили в ведомстве.
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