В стране и мире Грузовой поезд столкнулся с фурой в Хабаровском крае Дарина Криц После столкновения с автомобилем грузовой поезд вышел из колеи с опрокидыванием, пострадавших во время инцидента нет. © Фото: dvtproc Telegram Читайте нас на: В Амурском районе Хабаровского края грузовой поезд опрокинулся после столкновения с фурой. Это случилось на 277 километре перегона Падали-Эльбан Дальневосточной железной дороги. После этого в Комсомольске-на-Амуре начали проверку. ЧП произошло ночью 23 декабря в 03:10 по местному времени. Об этом сообщила региональная транспортная прокуратура. «Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения грузового поезда с остановившемся в габарите пути автомобилем», - пояснили в ведомстве. © dvtproc Telegram В результате инцидента пострадавших нет. Начались проверки соблюдения прав пассажиров, на месте работают сотрудники аварийно-спасательных служб. Также в ведомстве предупредили о задержке движения пассажирского поезда «Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск» из-за блокирования пути. Экспертное мнение и аналитика