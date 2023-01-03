Командовать батальоном, несмотря на ранение: новые истории мужества российских военных в зоне СВО

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Капитан Максим Волчек, командир мотострелкового батальона

Капитан Максим Волчек вместе с подчиненными выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов.

Капитан Волчек профессионально организовал оборону. Это позволило сдерживать атаки превосходящих сил боевиков. Они раз за разом предпринимали попытки вернуть населенный пункт под свой контроль при помощи артиллерии и тяжелой техники.

Во время одного из артиллерийских обстрелов наших позиций Максим получил тяжелую контузию. Однако он принял решение остаться руководить своим батальоном до момента стабилизации обстановки на вверенном участке обороны.

Противник безрезультатно на протяжении трех дней атаковал наши позиции. Все это время капитан Волчек продолжал руководить обороной рубежей на подступах к поселку, пресекая все попытки врага прорваться в него. Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям капитана Максима Волчека и подчиненного ему батальона, удалось отразить все атаки противника и не допустить захвата населенного пункта.