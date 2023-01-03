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Командовать батальоном, несмотря на ранение: новые истории мужества российских военных в зоне СВО

00:00 03.01.2023
Профессиональные и самоотверженные действия российских военнослужащих позволяют сдерживать наступление украинских националистов, не допустить прорыва линии обороны, а также своевременно получать информацию о позициях вражеских ДРГ.
Командовать батальоном, несмотря на ранение: новые истории мужества российских военных в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных Сил РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Капитан Максим Волчек, командир мотострелкового батальона

Капитан Максим Волчек вместе с подчиненными выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов.

Капитан Волчек профессионально организовал оборону. Это позволило сдерживать атаки превосходящих сил боевиков. Они раз за разом предпринимали попытки вернуть населенный пункт под свой контроль при помощи артиллерии и тяжелой техники.

Во время одного из артиллерийских обстрелов наших позиций Максим получил тяжелую контузию. Однако он принял решение остаться руководить своим батальоном до момента стабилизации обстановки на вверенном участке обороны.

Противник безрезультатно на протяжении трех дней атаковал наши позиции. Все это время капитан Волчек продолжал руководить обороной рубежей на подступах к поселку, пресекая все попытки врага прорваться в него. Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям капитана Максима Волчека и подчиненного ему батальона, удалось отразить все атаки противника и не допустить захвата населенного пункта.

© Минобороны России

Рядовой Василий Захаров

Василий Захаров действовал в роте, задача которой состояла в удержании занятых позиций. Стремясь прорвать оборону наших войск, украинские националисты предприняли попытку наступления.

Многократно превосходящие силы противника столкнулись с решительным отпором. Прицельным огнем из гранатомета Василий нанес большой урон живой силе националистов, сковав их действия. Тем самым наступление боевиков было сдержано.

Стремясь подавить огневую точку, с которой работал Василий Захаров, они открыли по ней артиллерийский огонь. Несмотря на полученные тяжелые ранения, Василий сумел выбраться из-под вражеского обстрела. Также ему удалось эвакуировать в безопасное место раненых товарищей. Оказавшись вне зоны обстрела, Василий оказал медицинскую помощь раненым, чем спас им жизни.

Смелые и решительные действия, а также меткая стрельба рядового Захарова позволили сорвать наступление боевиков. Российские военнослужащие перешли в контрнаступление и взяли в плен шестерых украинских националистов. В ходе допроса те выдали ценную информацию о действующей в данном районе диверсионно-разведывательной группе.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

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