В Рыбинске автомобиль влетел в салон автобуса

Автомобиль пробил стену автобуса, застряв своей передней частью в его салоне.

© Фото: avtorus35 Вконтакте

Под Ярославлем автомобиль протаранил автобус, в результате ЧП пострадали четыре человека. Инцидент произошел в городе Рыбинск. Об этом РИА Новости сообщил представитель УМВД по Ярославской области.

«Предварительно, пострадали четыре человека - водитель автомобиля и трое пассажиров», - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что белый автомобиль практически вошел в автобус, пробив его стену и застряв своей передней частью в салоне. Пострадавших людей доставили в медучреждение.

По информации портала 76.RU, белый автомобиль на высокой скорости врезался в автобус на Соборной площади Рыбинска, в котором находилось много людей. На месте дорожно-транспортного происшествия работают спасатели и врачи.