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В Новой Зеландии впервые за 100 лет родились дикие птенцы киви

Ирина Егорова
03:25 02.12.2023
За годы популяция киви в Новой Зеландии сократилась с 12 млн до 68 тысяч особей.
В Новой Зеландии впервые за 100 лет родились дикие птенцы киви
© Фото: S. SailerA. Sailer, Global Look Press
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Два птенца киви родились в дикой природе неподалеку от Веллингтона, столицы Новой Зеландии, впервые за 100 лет. Птенцы рождаются покрытыми не пухом, а перьями, и напоминают миниатюрные копии взрослых птиц.

«Пушистый и нелетающий киви - одна из самых уязвимых птиц Новой Зеландии, и защитники природы полагают, что он отсутствовал в столице уже несколько поколений», - передает Life cо ссылкой на The Guardian. 

Пополнение случилось спустя год после того, как птиц киви завезли в столицу страны. В ноябре 2022 года было выпущено 11 особей, спустя пол года еще 52 птицы. Организация Capital Kiwi Project, которая занимается разведением этих птиц, планирует в течение следующих пяти лет выпустить еще 200 особей.

По словам организатора Пола Уорда, земли, где происходит расселение, являются подходящей для птиц средой обитания. Однако малышам теперь необходимо постоять за себя в дикой природе - киви уязвимы для крупных хищников, таких как собаки или горностаи, но могут «дать отпор» своими когтями. Молодые киви практически беззащитны  - до 90 % погибают в первые шесть месяцев жизни, из них 70 % становятся жертвами хищников.

Проект решил не давать имена «до смешного милым» двухнедельным цыплятам и добавил, что птенцов может быть больше, так как часть особей находится не под контролем организации.  По оценкам ученых, за годы популяция киви в Новой Зеландии сократилась с 12 млн до 68 тысяч особей. Три вида киви - обыкновенный, большой серый и малый - занесены в международную Красную книгу со статусом уязвимый.

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