Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран

Также он рассказал, что Путин провел последнюю в этом году встречу с кабмином.

© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress

Российский лидер Владимир Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также сообщил о недавней итоговой встрече Путина с кабинетом министров, которая состоялась на этой неделе. По словам пресс-секретаря, эта встреча с кабмином станет последней в 2023 году.

Песков добавил, что у президента на ближайшее время запланировано много дел.

Ранее Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, чтобы поговорить с девочкой с акции «Елка желаний». он исполнил ее желание в рамках мероприятия.