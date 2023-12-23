Победитель первенства Европы по боксу Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае
У спортсмена остались жена и семилетняя дочь, Федерация пообещала помочь семье боксера.
© Фото: Альберт Радионов, ВКонтакте
Известный российский боксер, лидер национальной сборной Альберт Родионов погиб в результате ДТП в Краснодарском крае. О трагедии сообщила Федерация бокса России.
«В ДТП разбился трехкратный победитель первенства России, победитель первенства Европы Альберт Родионов. Ему не было и 30 лет…», - говорится в тексте некролога.
У спортсмена остались жена и семилетняя дочь, Федерация пообещала помочь семье боксера. Прощание с Альбертом Родионовым состоится 24 декабря в городе Волжский.