Разработчик «Краснополя» Рабинович рассказал, как снаряд «победил» свой аналог из США

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Разработка отечественного управляемого снаряда «Краснополь» в середине 70-х была ответом на создание в США аналогичного боеприпаса под название Copperhead. Однако российской разработке удалось полностью превзойти конкурента, который в итоге канул в лету. Ключевую роль в этом сыграла надежность «Краснополя». Об этом в программе «Военная приемка» рассказал один из создателей снаряда, специалист АО «КБП» Владимир Рабинович.

«"Краснополь" постоянно сбрасывался при испытаниях с различных высот - как в ящике, так и без ящиков. Он чрезвычайно прост в обращении как обычный, штатный снаряд - несмотря на то, что в нем есть различная аппаратура, головка самонаведения и так далее. Этим он положительно отличается от американского снаряда Copperhead. Тот был очень сложен в обращении», - рассказал Рабинович.

Надежность сыграла решающую роль в судьбе «Краснополя». И это была не единственная причина провала американского Copperhead.

«Очевидно, что были и какие-то другие причины. Но факт остается фактом - Copperhead был выпущен в ограниченном количестве и на этом его производство было завершено», - рассказал разработчик.

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