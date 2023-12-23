Армия Армия Армия

Дальняя авиация России получит новые современные самолеты в следующем году

Никита Черненко
11:11 23.12.2023
Новая авиация оснащена современным цифровым оборудованием, позволившим увеличить точность и надежность техники.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Российская дальняя авиация в следующем году получит совершенно новые самолеты. Об этом сообщил командующий подразделением генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Командующий отметил, что новая авиация будет сконструирована на новых принципах, с самыми современными аэродинамическими и боевыми качествами. В этом году на вооружение ВКС также поступили модернизированные стратегические ракетоносцы. Оборудование заменено на современные цифровые аналоги, что позволило увеличить точность нанесения ударов, и повысить надежность при эксплуатации.

Сегодня исполняется 109 лет со дня основания дальней авиации. Ее самолеты, оставаясь частью ядерной триады, выполняют важнейшие боевые задачи в зоне спецоперации. «Стратеги» уничтожают  ключевые объекты военной инфраструктуры противника. Только на этой неделе они были задействованы в 39 групповых ударах высокоточным оружием. Экипажи Белых Лебедей-ракетоносцев Ту-160 и турбовинтовых Медведей- стратегических бомбардировщиков Ту-95, регулярно патрулируют  акватории Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. В этом году ВКС выполнили два совместных полета с летчиками ВВС Народно-освободительной армии КНР.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:22 В стране и мире
Херш заявил, что диверсии на «Северных потоках» готовили США за недели до СВО
04:41 В стране и мире
Грузовой поезд столкнулся с фурой в Хабаровском крае
03:47 В стране и мире
Украинский телеведущий сбежал в ЕС, использовав саммит в Брюсселе
02:00 В стране и мире
В ВОЗ сообщили о росте числа случаев заболевания COVID-19 во всем мире на 50% за месяц
01:59 В стране и мире
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Популярное
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.