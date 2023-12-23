Дальняя авиация России получит новые современные самолеты в следующем году

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Российская дальняя авиация в следующем году получит совершенно новые самолеты. Об этом сообщил командующий подразделением генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Командующий отметил, что новая авиация будет сконструирована на новых принципах, с самыми современными аэродинамическими и боевыми качествами. В этом году на вооружение ВКС также поступили модернизированные стратегические ракетоносцы. Оборудование заменено на современные цифровые аналоги, что позволило увеличить точность нанесения ударов, и повысить надежность при эксплуатации.

Сегодня исполняется 109 лет со дня основания дальней авиации. Ее самолеты, оставаясь частью ядерной триады, выполняют важнейшие боевые задачи в зоне спецоперации. «Стратеги» уничтожают ключевые объекты военной инфраструктуры противника. Только на этой неделе они были задействованы в 39 групповых ударах высокоточным оружием. Экипажи Белых Лебедей-ракетоносцев Ту-160 и турбовинтовых Медведей- стратегических бомбардировщиков Ту-95, регулярно патрулируют акватории Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. В этом году ВКС выполнили два совместных полета с летчиками ВВС Народно-освободительной армии КНР.