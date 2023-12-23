Танкисты показали, как украшают блиндаж к Новому году между дежурствами

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Как только поступает цель, танкисты, не мешкая, покидают блиндаж. И уже через минуту заводят машину. Т-80БВ рядом, в капонире, тоже в полной готовности. Так и положено на боевом дежурстве.

Ехать не далеко, до огневой позиции километра два, но всё равно на открытой местности лучше маневрировать. На тот случай, если противник вдруг решит с воздуха «прощупать» нашу линию обороны.

Расчёт танка действует, как по чётко отработанному сценарию. Слаженно. Каждый знает, что делать и какую задачу выполнять. Так даёт о себе знать боевой опыт. Парни почти год на СВО, наносят сокрушительные удары по ВСУ. А конкретно сегодня всю огневую мощь танка Т-80 обрушивают на укрепленные позиции противника.

«Бывает, только приедешь, как говорится, на "точку стояния", а тебе уже "здравствуй" говорят. Меняем позиции, переезжаем на другое место, смотрим, чтобы расстояния хватало и уже оттуда, с другой позиции, начинаем работать», - говорит командир взвода с позывным «Эскобар».

После дежурства и до следующего боевого выезда танкисты отдыхают в «бунгало», или блиндажах. Таких бунгало, как говорят военнослужащие, тут множество. Все под землёй. Для ребят они уже второй дом. Сами копали, строили, обшивали, а сейчас украшают к Новому году. Понемногу приближают праздник, который в этом году встретят в кругу армейской семьи.

Командира взвода с позывным «Батя» ждут дома на Новый год. Но решение, конечно, за ним, и оно твёрдое – он продолжит выполнять задачи на СВО и своих ребят не оставит.

«Должность такая. Прибывает новое пополнение, новые контрактники, новые желающие парни защитить нашу страну. Нужно обучать, показывать, рассказывать, что умею. Поставленные задачи надо выполнять. Хоть кто там будет, хоть чем их там обеспечат, у нас народ такой, что всё равно своей цели добьётся», - рассказывает командир взвода с позывным «Батя».

Военнослужащих с такой чёткой позицией в российской группировке войск Запад абсолютное большинство. Понимают, что стране нужна помощь на передовой каждый день, каждую минуту.

Подробнее смотрите в сюжете Елены Сивонен для телеканала «Звезда».