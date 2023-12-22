Семья Героя России летчика Романа Филипова посетила место его гибели в САР

Родственники российского летчика возложили цветы к мемориалу и посетили христианские города Мхарда и Скальбия в Сирии.

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Семья Героя России майора Романа Филипова впервые посетила место его гибели в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики.

К установленному на месте его последнего сражения с террористами мемориалу родители, вдова и дочь российского летчика Романа Филипова возложили цветы. В торжественной церемонии участие также приняли офицеры командования и личный состав российской группировки войск в САР, командиры и военнослужащие подразделений Сирийской Арабской Армии.

Родные Героя России и военнослужащие почтили память Романа Филипова минутой молчания, установили памятную табличку, которая была изготовлена в городе Воронеже - на малой родине российского летчика, и посадили оливковое дерево. В завершении ритуала помощник командующего российской группировкой войск по работе с верующими военнослужащими протоиерей Дмитрий Шкапенко провел заупокойное богослужение.

После завершения торжественной церемонии семья Героя России ознакомилась с бытом военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим. Родные российского летчика также посетили музей группировки, экспозиция которого отражает основные события совместных боевых действий войск России и Сирии. Также экипажи боевых самолетов рассказали на летном поле об авиационной технике, находящейся на авиабазе, и поделились особенностями выполнения специальных задач в небе Сирийской Арабской Республики.

Семья Романа Филипова посетила также христианские города Мхарда и Скальбия в провинции Хама. Близких родственников Героя России сопровождали военнослужащие российской группировки войск в Сирии.

Жители Сирии с благодарностью чтят геройский поступок российского офицера. В церкви Святых Мучеников в Мхарде жителями установлена памятная табличка в память о подвиге Романа Филипова. В Скальбии у Храма Святой Софии расположен мемориальный комплекс, где указаны фамилии и имена российских военных, погибших в боевых действиях против террористических группировок при исполнении воинского долга по освобождению Сирийской Арабской Республики.

Находясь за штурвалом Су-25СМ, майор Роман Филипов возвращался после выполнения облета зоны деэскалации «Идлиб» 3 февраля 2018 года. Российский пилот был сбит террористами с земли из переносного ЗРК.

Пилот попытался удержать самолет в воздухе, отводя машину от жилых строений. После того, как летчик катапультировался, на земле его поджидала террористическая группировка. Попав в окружение противника, Роман Филипов принял неравный бой, после которого получил тяжелое ранение. При приближении врага на минимальное расстояние подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!».

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, майор Роман Филипов 6 февраля 2018 года удостоен звания Герой Российской Федерации посмертно.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.