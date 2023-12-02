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NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США

Ирина Егорова
02:49 02.12.2023
Украинский кризис стал катализатором и и сконцентрировал все проблемы во внешней политики США, в результате чего Штаты теряют свой гегемонистский геополитический статус.
NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США
© Фото: Loredana SangiulianoKeystone Press Agency, Global Look Press
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«Морализаторская» политика США привела к упадку их влияния, в результате чего США может потерять своего союзника - Израиль. Такое мнение озвучил профессор Американского университета Антон Федяшин в статье для журнала National Interest. 

Он задается вопросом: «Израиль, планируя свою политику, не начнет ли посматривать на Пекин?».

Федяшин отметил, что Вашингтон не только теряет геополитический статус гегемона, но и совершает ошибки в борьбе со своим упадком и началось это после 2014 года - украинский кризис стал катализатором и и сконцентрировал все проблемы во внешней политики США.

Эксперт посоветовал обратиться к трудам бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, а также он осудил американскую идею о делении мира на «хорошие демократии и плохие автократии, друзей и врагов».

«Реалистическая мудрость Киссинджера сослужит хорошую службу американским лидерам, когда они будут ориентироваться в бурных водах нынешнего перехода от однополярного к многополярному мировому порядку», - написал профессор.

США, считает Федяшин, прибегли к угрозам, санкциям, смене режима и вторжению и посоветовал американской дипломатии воспользоваться прагматической и концептуальной гибкостью, которые всегда поощрял Киссинджер.

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