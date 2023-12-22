Бывшая помощница Вина Дизеля обвинила его в домогательстве

Экс-помощница Джонассон требует наложения на Дизеля штрафа в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение и неких штрафных санкций.

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В Верховный суд штата Калифорния обратилась Аста Джонассон - бывшая помощница американского актера Вина Дизеля с обвинениями его в сексуальном домогательстве. Гражданский иск связан с вероятным инцидентом 2010 года. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Бывшая помощница актера Аста Джонассон утверждает, что Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте. В жалобе говорится, что Дизель проигнорировал "четкие заявления Джонассон о несогласии"», - уточнили журналисты.

Помощница, помимо Дизеля, подала в суд и на его компанию One Race Productions, а также сестру актера Саманту Винсент «за побои, создание враждебной рабочей среды, незаконное увольнение» и прочие претензии.

Джонассон заявила, что сестра Дизеля, будучи главой его продюсерской компании, якобы позвонила ей через несколько часов после предполагаемого инцидента и уволила ее.

Экс-помощница требует наложения гражданского штрафа в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение и неких штрафных санкций.

Актер Дизель в первую очередь известен по франшизе «Форсаж». Также он снялся в более чем 60 фильмах, среди которых «Спасти рядового Райана», «Три икса» и «Вавилон нашей эры».

Ранее в программе «Секретные материалы» на телеканале «Звезда» бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид, заявившая о сексуальных домогательствах с его стороны, рассказала об угрозе ее жизни после возникшего в 2020 году скандала.

По ее словам, на посту сенатора Байден совершил попытку домогательства. После публикации своего признания женщина уехала из США, но ее предупредили, что возвращаться на родину ей не стоит, если она не хочет расстаться с жизнью.