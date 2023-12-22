Мехвод Отшельник отметил высокую проходимость комплекса «Тор»

ЗРК «Тор» может засечь сразу до 40 целей, а одновременно уничтожить четыре из них.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Зенитный ракетный комплекс «Тор» проедет там, где не всякой технике под силу. Ему без разницы, что под гусеницами - грязь в распутицу или снежный наст.

Более проходимой машины, уверяет механик-водитель, в природе не существует. «Торик» - так ласково называет он свой комплекс - не буксует, не глохнет, а если надо, буквально рвет с места.

«По грязи шли. Всех обошли, всю технику. Все стоят, а мы проехали», - рассказал механик-водитель с позывным Отшельник.

Расчет зенитчиков, работающий на Купянском направлении, вместе уже год. Еще ни дня дежурства без стрельбы по вертолетам и ракетам противника. Но больше по беспилотникам - они нередко появляются целым роем, чаще рядом с нашей артиллерией.

На боевом дежурстве оператор не сводит глаз с мониторов - считывает информацию. Ту, что дает всевидящая СОЦ - станция обнаружения цели. «Тор» ловит коптер, берет его на сопровождение и уничтожает угрозу.

«На точке мы не стоим. Мы каждые 15 минут, а то и пять минут, перекатываемся. У нас же "Тор" может работать еще и в движении, поэтому мы отработали - и сразу с этой точки уезжаем на другую точку. Там отработали - и уезжаем, не стоим на месте», - говорит командир расчета с позывным Оренбург.

Каждый день зенитчики бдительно следят за небом, защищают наши войска вдоль всей линии боевого соприкосновения, предотвращая атаки, обеспечивая надежный щит от нападения с воздуха.

Ранее боец с позывным Странник рассказал об уничтожении вражеского Су-24 из ЗРК «Тор». По его словам, секрет успешного поражения целей кроется в отношениях с машиной - у нее есть душа и с ней нужно разговаривать.