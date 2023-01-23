Уничтожили БПЛА и ракеты противника: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Расчет старшего лейтенанта Солдатенкова обнаружил БПЛА противника, который вел разведку позиций обороняющихся российских подразделений. Прицельным огнем расчета ЗРК дрон был сбит. Оперативно сменив позицию, расчет старшего лейтенанта продолжил вести наблюдение. Вскоре был обнаружен еще один разведывательный БПЛА, который также был уничтожен. Через несколько минут по позиции зенитчиков нанесли артиллерийский удар. Грамотные и оперативные действия старшего лейтенанта Павла Солдатенкова позволили не допустить нанесение прицельного артиллерийского огня по обороняющимся подразделениям ВС РФ и сохранить жизни личного состава расчета. Всего расчет старшего лейтенанта Солдатенкова уничтожил восемь беспилотников противника.

Сергей Чернояров - лейтенант, начальник расчета зенитной ракетной батареи

Расчет лейтенанта Черноярова нес боевое дежурство в одном из районов обороны российских войск. Постоянно ведя наблюдение за воздушным пространством, лейтенант обнаружил цель - ракету реактивной системы залпового огня противника, которая летела в направлении склада ракетно-артиллерийского вооружения. Благодаря отточенным навыкам и опыту, полученному в ходе специальной военной операции, лейтенант Чернояров уничтожил цель одной ракетой, затем продолжил наблюдение и спустя короткий промежуток времени уничтожил следующую ракету.