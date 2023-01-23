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Уничтожили БПЛА и ракеты противника: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 23.01.2023
Военнослужащие российских Вооруженных Сил действуют грамотно и решительно, уничтожая украинских националистов, вражескую бронетехнику и укрепленные позиции в зоне спецоперации.
Уничтожили БПЛА и ракеты противника: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Павел Солдатенков - старший лейтенант, заместитель командира батареи - начальник зенитного ракетного расчета

Находясь в одном из районов со своим расчетом на зенитном ракетном комплексе «Оса», старший лейтенант Павел Солдатенков прикрывал обороняющиеся российские войска от атак с воздуха. Противник вел интенсивный артиллерийский обстрел.

© Минобороны России

Расчет старшего лейтенанта Солдатенкова обнаружил БПЛА противника, который вел разведку позиций обороняющихся российских подразделений. Прицельным огнем расчета ЗРК дрон был сбит. Оперативно сменив позицию, расчет старшего лейтенанта продолжил вести наблюдение. Вскоре был обнаружен еще один разведывательный БПЛА, который также был уничтожен. Через несколько минут по позиции зенитчиков нанесли артиллерийский удар. Грамотные и оперативные действия старшего лейтенанта Павла Солдатенкова позволили не допустить нанесение прицельного артиллерийского огня по обороняющимся подразделениям ВС РФ и сохранить жизни личного состава расчета. Всего расчет старшего лейтенанта Солдатенкова уничтожил восемь беспилотников противника.

Сергей Чернояров - лейтенант, начальник расчета зенитной ракетной батареи

Расчет лейтенанта Черноярова нес боевое дежурство в одном из районов обороны российских войск. Постоянно ведя наблюдение за воздушным пространством, лейтенант обнаружил цель - ракету реактивной системы залпового огня противника, которая летела в направлении склада ракетно-артиллерийского вооружения. Благодаря отточенным навыкам и опыту, полученному в ходе специальной военной операции, лейтенант Чернояров уничтожил цель одной ракетой, затем продолжил наблюдение и спустя короткий промежуток времени уничтожил следующую ракету.

© Минобороны России

Благодаря бдительности, мастерству и опыту лейтенанта Сергея Черноярова, за время его боевого дежурства в зоне ответственности были уничтожены более 27 воздушных целей. Ни один обстрел противника не достиг цели, что обеспечило безопасность личного состава и сохранность боеприпасов для ведения артиллерийского огня российскими подразделениями.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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