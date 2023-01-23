Уничтожили БПЛА и ракеты противника: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Военнослужащие российских Вооруженных Сил действуют грамотно и решительно, уничтожая украинских националистов, вражескую бронетехнику и укрепленные позиции в зоне спецоперации.
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Павел Солдатенков - старший лейтенант, заместитель командира батареи - начальник зенитного ракетного расчета
Находясь в одном из районов со своим расчетом на зенитном ракетном комплексе «Оса», старший лейтенант Павел Солдатенков прикрывал обороняющиеся российские войска от атак с воздуха. Противник вел интенсивный артиллерийский обстрел.