В стране и мире Непогода парализовала работу ж/д и авиасообщения в Мюнхене Максим Крюков Из-за снегопада и ветра воздушную гавань в немецком Мюнхене пришлось временно закрыть. © Видео: aviationbrk, X © Фото: aviationbrk, X Читайте нас на: Сильнейший снегопад нарушил работу аэропорта Мюнхена. В связи с неблагоприятными погодными условиями воздушную гавань в крупнейшем городе юга Германии закрыли. Как сообщало немецкое информационное агентство DPA, к утру отменили 320 из 760 запланированных рейсов. Помимо этого, непогода отрезала столицу Баварии от междугороднего железнодорожного сообщения. В Сети также были опубликованы кадры, на которых видно, как самолет, который должен был вылететь на саммит по глобальному потеплению в Дубай, буквально вмерз в землю. Воздушное судно покрылось снегом и стало похоже на ледовую статую с задранной кверху носовой частью. Экспертное мнение и аналитика