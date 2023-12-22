Обновленная вакцина «Спутник V» может поступить в гражданский оборот к концу января

Ученые планируют до конца этого года завершить работу над «Спутник V», но уже к концу января 2024 года вакцина может поступить в гражданский оборот.

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В России завершают клинические исследования вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. В ней будет обновлен антигенный состав.

Работу над вакциной планируется завершить до Нового года. Об этом ТАСС рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

По его словам, уже к концу января 2024 года «Спутник V» может поступить в гражданский оборот. Таким образом он прокомментировал вопрос о возможном сроке завершения исследований «Спутника V».

«Надеюсь, до Нового года, но в гражданский оборот он вступит уже в течение января. На всякий случай, я скажу, к концу января», - заявил Гинцбург.

Как сообщалось 2 октября, обновленный «Спутник V» поступит в медицинские учреждения в начале декабря этого года. Он уточнял, что вакцина защищает от актуальных штаммов коронавируса и ее новый вариант «уже давно сделан».