В Германии определили группы участников финальной части Евро-2024

«Группой смерти» в этот раз назвали квартет B, куда попали Испания, Хорватия, Италия и Албания.

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В Гамбурге состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024 года, в ходе которой команды-участницы распределили по шести группам.

«Группой смерти» в этот раз назвали квартет B, куда попали Испания, Хорватия, Италия и Албания. В группе А оказались Германия, Венгрия, Швейцария и Шотландия. Первый матч турнира хозяева сыграют с Шотландией в Мюнхене 14 июня.

В группе С будут бороться за выход в плей-офф Словения, Дания, Сербия и Англия. В группе D пока определены три участника: Нидерланды, Австрия и Франция.

Группу E составили Бельгия, Словакия и Румыния, в F попали Турция, Португалия, Чехия. Три команды пока неизвестны и выйдут в плей-офф в марте. Она дополнят группы D, Е и F.

Две лучшие команды в каждой из шести групп Евро-2024 выходят в 1/8 финала вместе с четырьмя лучшими, занявшими третьи места. Первенство Европы пройдет в 10 немецких городах. Финал состоится 14 июля на Олимпийском стадионе («Олимпиаштадион») Берлина.

Российская сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.