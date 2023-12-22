Умер актер из «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев

Сергей Пепеляев внезапно заболел и не смог продолжить работу над спектаклем «Без солнца».

© Фото: Драматический театр Колесо им. Г.Б. Дроздова, ВКонтакте

На 32-ом году жизни скончался российский актер Сергей Пепеляев. Он снялся в фильме режиссера Александра Велединского «Географ глобус пропил», вышедшем на экраны в 2013 году.

В последнее время актер состоял в труппе тольяттинского Драматического театра «Колесо» имени Г.Б. Дроздова. Актера не стало в понедельник, 18 декабря. «360» отмечает, что он репетировал роль в спектакле «Без солнца», но внезапно заболел.

В труппу Пепеляев попал в начале сезона и занялся репетициями роли Полисмена в спектакле «Моя жена - лгунья». Это стало его первой премьерой в «Колесе». Но неожиданное заболевание помешало ему продолжить репетиции спектакля «Без солнца».

Актер Пепеляев является выпускником актерского факультета Государственного института культуры в Перми. Играл в пермском театре «У Моста» с 2017 по 2020 годы, с 2020 года - в Чайковском театре драмы и комедии.

В фильме «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев сыграл школьника 10 «А» класса Деменева, ходившего в поход.