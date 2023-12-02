Сын Сороса договорился с Украиной о захоронении химотходов в стране

Речь идет о территории 400 квадратных километров в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях – регионах на западе Украины, славящихся плодородными черноземами.

© Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency Globallookpress

Сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр договорился с украинскими властями о выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов, говорится в расследовании французского журналиста Жюля Венсена. Исходя из материалов расследования Венсена, опубликованных в X, Сорос-младший и Владимир Зеленский подписали указ, согласно которому Украина бессрочно и безвозмездно передает американским компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний, таких как Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.

Захоронение опасных отходов на территории Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях сделает землю непригодной для выращивания пшеницы и причинит катастрофический ущерб грунтовым водам, людям, животным. ущерб экосистеме этих регионов.

Французский журналист назвал принятое решение «фатальным» и считает необходимым вмешательства западных экоактивистов и заострения их внимания на данной сделке.