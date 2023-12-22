Москва и Владивосток признаны молодежными столицами России в 2024 году

В 2023 году это звание было присуждено Нижнему Новгороду.

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Москва и Владивосток названы молодежными столицами России в 2024 году. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко на вручении премии «Время молодых».

«Мы приняли решение, что в 2024 году в России будут две молодежные столицы - Москва, Владивосток», - цитирует его РИА Новости.

Он сообщил, что на это звание претендовали пять городов, каждый из которых достоин носить это звание. Помимо Москвы и Владивостока претендентами на звание молодежной столицы были Омск, Красноярск и Мурманск. В голосовании приняли участие 1 миллион 300 тысяч человек, и Кириенко отметил любовь россиян к своим городам.

«Я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе. Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране», - подчеркнул он.

Молодежной столицей России в 2023 году был признан Нижний Новгород. Этот статус дается городу за достижения в сфере молодежной политики муниципалитета и субъекта РФ.

Ранее в Москве прошла патриотическая конференция по боевому самбо. Мероприятие провели в рамках военно-патриотического воспитания молодежи города Москвы.