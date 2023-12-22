В Петербурге умер актер «Улиц разбитых фонарей» Борис Матвеев

Борис Матвеев запомнился ролями Волка в спектакле «Красная Шапочка» и Дядюшки в спектакле «Эй, Братец Кролик, берегись!» в Большом театре кукол.

© Фото: Большой театр кукол, ВКонтакте

Заслуженный артист России, артист Большого театра кукол и актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев скончался в возрасте 74 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Театре кукол.

«С горечью сообщаем трагическое известие - умер заслуженный артист России, артист Большого театра кукол Борис Иванович Матвеев», - говорится в сообщении театра в Telegram-канале.

В театре Матвеева назвали одержимым своей работой огромным профессионалом и мастером своего дела. В сообщении добавили, что он олицетворял собой достоинство, юмор и преданность театру.

В Большой театр кукол Борис Матвеев пришел в 2003 году. За это время он сыграл в десятках спектаклей. Артист запомнился ролями Волка в представлении «Красная Шапочка», Дядюшки в спектакле «Эй, Братец Кролик, берегись!» и пса Максимилиана в спектакле «Лисенок, который не хотел быть хитрым».