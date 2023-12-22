В Москве задержали главу «Геофизика-космос» Фомичева по делу о мошенничестве

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Гендиректор АО НПП «Геофизика-космос» Евгений Фомичев задержан в Москве 22 декабря.

«Задержан и допрошен Фомичев Евгений Геннадьевич», - сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, Фомичев обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сторона обвинения намерена заявить ходатайство в суд об аресте фигуранта с содержанием под стражей на время предварительного расследования.

«Геофизика-космос» - один из лидеров российской космической отрасли, специализируется на разработке и изготовлении оптико-электронных приборов в сфере ракетно-космической техники, а также навигационных - солнечных и звездных - датчиков космических аппаратов. Практически все российские космические аппараты оборудованы этими приборами.