Севший на мель у Анапы сухогруз Blue Shark начали снимать с мелководья
Специалисты начали попытку снять с мели сухогруз Blue Shark, оказавшийся у берегов Анапы месяц назад. Два тягача протянули тросы к судну и начали аккуратно его разворачивать.
Операция проходит медленно, однако постепенно судно двигается в противоположную от берега сторону. Когда оно отойдет на безопасное расстояние, команда запустит винты и начнет более быстрый отход.
Местная жительница Лариса сообщила, что ей жаль, что судно уплывет. Она добавила, что оно могло бы стать достопримечательностью Анапы.
«Конечно, жалко, думали, что у нас будет достопримечательность своя в Анапе, но, к сожалению, корабль поедет домой. В добрый путь!» - ответила она.
Сухогруз Blue Shark сел на мель у Анапы после сильного шторма 27 ноября и уже месяц находится на той части пляжа, куда обычно ходят туристы. На борту судна числится 21 человек - это граждане Сирии, Египта и Индии. Когда судно получило штормовое предупреждение, оно находилось в морском порту Тамань.