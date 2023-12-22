Севший на мель у Анапы сухогруз Blue Shark начали снимать с мелководья

Сухогруз Blue Shark находится на мелководье вблизи Анапы уже месяц, однако теперь появился шанс, что он сможет отправиться обратно в море.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Специалисты начали попытку снять с мели сухогруз Blue Shark, оказавшийся у берегов Анапы месяц назад. Два тягача протянули тросы к судну и начали аккуратно его разворачивать.

Операция проходит медленно, однако постепенно судно двигается в противоположную от берега сторону. Когда оно отойдет на безопасное расстояние, команда запустит винты и начнет более быстрый отход.

Местная жительница Лариса сообщила, что ей жаль, что судно уплывет. Она добавила, что оно могло бы стать достопримечательностью Анапы.

«Конечно, жалко, думали, что у нас будет достопримечательность своя в Анапе, но, к сожалению, корабль поедет домой. В добрый путь!» - ответила она.

Сухогруз Blue Shark сел на мель у Анапы после сильного шторма 27 ноября и уже месяц находится на той части пляжа, куда обычно ходят туристы. На борту судна числится 21 человек - это граждане Сирии, Египта и Индии. Когда судно получило штормовое предупреждение, оно находилось в морском порту Тамань.