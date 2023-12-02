Драма последнего полета: как восстановили историю найденного поисковиками МБР-2

Работники Центрального архива МО прояснили историю экипажа самолета, который в начале 2023 года нашли поисковики отряда «Находка» на озере Дехино Новгородской области.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

«В памяти непрерванный полет» - так называется новый раздел на сайте Минобороны. Его открыли в преддверии Дня Неизвестного солдата. Он посвящен героической истории экипажа советского самолета-разведчика МБР-2, который упал в озеро в Новгородской области в сентябре 1941 года. Его подняли из воды в марте этого года.

Как свидетельствуют документы, самолет принадлежал 15-й отдельной авиационной эскадрилье (ОАЭ) ВВС Балтийского флота. Она базировалась у селения Кихельконна на острове Эзель (Сааремаа) и с самого начала Великой Отечественной войны выполняла разные боевые задачи.

Старший лейтенант Валентин Новоселов был командиром легендарного гидросамолета с деревянным фюзеляжем МБР-2. В сентябре 1941 года он отправился в своей последний полет. Экипаж вынужденно приводнился прямо на озеро Дехино в Ленинградской области.

Самолет старшего лейтенанта Новоселова был потерян 18 сентября 1941 года. Как следует из книги учета потерь, предположительно, он был сбит. Как оказалось, он ночью совершил вынужденную посадку на оккупированной территории - на озеро Дехино.

При посадке самолет получил сильные повреждения и пошел ко дну. Летчики успели собрать секретные документы в платок, привязать их к пулемету и затопить. Экипаж на резиновой лодке смог незамеченным доплыть до берега.

Пробираясь к своим войскам, члены экипажа столкнулись с немецкими солдатами и в ходе перестрелки в лесу потеряли друг друга из вида. В итоге из окружения выбрался только Валентин Новоселов. Судьба остальных на тот момент была неизвестна.

Уже позже о том, как один выживал в лесу, Валентин Новоселов напишет в своей автобиографии. И расскажет детям о том, как едва не погиб, пробираясь сквозь чащу к советским позициям.

Новоселов смог добраться до Москвы и доложить командованию о случившемся. Репин нашел партизан и позже тоже вернулся в столицу. Остальные попали в плен. Снегур пытался бежать дважды. Но немцы поймали его и после второй попытки побега отправили в застенки гестапо. О его судьбе, к сожалению, пока ничего не известно. Шифровальщика Гаврилова и воентехника Мурашова в конце войны освободили советские войска. А вот начальника штаба 12-й эскадрильи Самуила Гольберга ждала тяжелая участь. Фашисты отправили офицера в лагерь для пленных летчиков «Люфтваффе 2», где он и погиб.

В марте 2023 года МБР-2 подняли со дна поисковики отряда «Находка». О том, что под водой может находиться советский самолет, сообщили местные жители. Судьбу экипажа помогли установить работники Центрального архива Минобороны России. В разделе на сайте министерства опубликованы рассекреченные архивные материалы, благодаря которым удалось восстановить имена всех членов экипажа: Новоселов, Репин, Гаврилов, Снегур, Мурашев, Гольберг.