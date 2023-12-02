«Катаюсь как звезды шоу-бизнеса»: Костомаров рассказал, вернется ли на лед

Спортсмен отметил, что уже не сможет кататься как раньше.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Переживший ампутацию конечностей олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о планах по возвращению на лед. Спортсмен отметил, что уже не сможет кататься как раньше.

«Увы, я лишен частей тела, которые важны для фигурного катания», - подчеркнул фигурист, отвечая на вопрос на мероприятии «Железная воля и технологии для жизни» в рамках международного форума-выставки «Россия».

Роман Костомаров заявил, что пробовал выходить на лет и может выступать в шоу как звезда. Сейчас он тренируется.

«Катаюсь как звезды шоу-бизнеса», - добавил спортсмен.

Напомним, из больницы фигуриста выписали 6 июля. В начале года он лишился стоп и голеней обеих ног, а также кисти правой руки и нескольких пальцев левой из-за болезни, которая начиналась как обычная простуда.