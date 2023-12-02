Спорт Спорт Спорт

«Катаюсь как звезды шоу-бизнеса»: Костомаров рассказал, вернется ли на лед

Сергей Лебедев
21:42 02.12.2023
Спортсмен отметил, что уже не сможет кататься как раньше.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Переживший ампутацию конечностей олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о планах по возвращению на лед. Спортсмен отметил, что уже не сможет кататься как раньше.

«Увы, я лишен частей тела, которые важны для фигурного катания», - подчеркнул фигурист, отвечая на вопрос на мероприятии «Железная воля и технологии для жизни» в рамках международного форума-выставки «Россия».

Роман Костомаров заявил, что пробовал выходить на лет и может выступать в шоу как звезда. Сейчас он тренируется.

«Катаюсь как звезды шоу-бизнеса», - добавил спортсмен.

Напомним, из больницы фигуриста выписали 6 июля. В начале года он лишился стоп и голеней обеих ног, а также кисти правой руки и нескольких пальцев левой из-за болезни, которая начиналась как обычная простуда. 

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.