Пассажирский Boeing 738 приземлился в Афинах после сообщения о бомбе на борту

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Совершавший рейс из Польши пассажирский Boeing 738 приземлился в Афинах в сопровождении двух истребителей F-16 после сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

Пассажирское воздушное судно совершало рейс по маршруту «Катовицы - Афины». На борту самолета находилось 192 человека.

Как сообщает греческое телевидение, во время выполнения рейса из польского города Катовице поступило предупреждение о заложенной бомбе на борту самолета. В действие привели все предусмотренные наземные и воздушные протоколы. Сообщается, что в штаб-квартире Североатлантического альянса была объявлена тревога. Истребителям Венгрии и греческим F-16 был отдан приказ сопроводить пассажирский Boeing 738, сообщает телеканал.

Согласно информации управления гражданской авиации, самолет приземлился в 17.45 (18.45 по московскому врмени). Сообщается, что приземлившийся в Афинах самолет был поставлен на спецстоянку. Ожидается проверка воздушного судна на наличие взрывных устройств на борту.