Армия Позывной «Сибиряк» рассказал, как минометчиков учат беглым огнем поражать противника в зоне СВО Минометчиков учат стрелять точно и быстро, чтобы поразить цель и успеть сменить дислокацию. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России поделилось кадрами подготовки минометчиков ЦВО в тыловых районах спецоперации. Расчеты 120-мм минометов Центрального военного округа отрабатывают навыки быстрого и эффективного поражения целей противника в зоне специальной военной операции. Минометчики выполняют развертывание орудий на боевых позициях, проводят ориентирование, прицеливание и стрельбу с закрытых огневых позиций. «Миномет 2Б11 применяется для уничтожения пехоты противника, военной техники, дзотов, укрытий. Максимальная дальность 7 км. Работает хорошо, стреляет четко. Производим пристрелочный выстрел, потом корректируем, тут же отрабатываем беглым огнем по 5-6 мин и убегаем в укрытие, потому что нас тоже могут вычислить», - рассказал позывной «Сибиряк», командир миномета. Минометчик отметил, что орудие тоже тщательно маскируется, чтобы его не уничтожили. Это называется тактика «кочующих минометов», которой обучают бойцов. Суть ее заключается в быстрой смене огневых позиций, расположенных вблизи противника. После поражения целей расчеты минометов ЦВО покидают позиции и укрываются в блиндажах. Подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика