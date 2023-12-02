Вылетевший в Челябинск борт с ХК ЦСКА вынужденно сел в Екатеринбурге

В настоящий момент воздушное судно ожидает разрешения на вылет.

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Самолет с хоккеистами ЦСКА, летевший в Челябинск, вынуждено сел в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении ХК в Telegram.

«В Челябинске добираемся с приключениями!», - приводит RT выдержку из публикации.

Как утверждается, воздушному судну пришлось сесть в другом городе из-за ухудшения погодных условий. Теперь борт ожидает разрешения на вылет.

В Челябинске у команды должен состояться матч с местным «Трактором». Игра пройдет завтра, третьего декабря.