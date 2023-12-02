Средства ПВО сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Киевский режим попытался совершить террористическую атаку на российские объекты.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Российские военные сбили две ракеты С-200 над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, это произошло сегодня в 18.00 по московскому времени.
Украинские боевики попытались совершить террористическую атаку на российские объекты на земле. Для этого они использовали переоборудованные зенитные ракеты комплекса С-200, уточнили в МО.
Российские средства противоздушной обороны уничтожили вражеские цели над акваторией моря.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.