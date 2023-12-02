Улучшить возможности медицины: госпиталь Бурденко отмечает 316-летие

Со времен Петра I и по сей день это первый и главный госпиталь страны.

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Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко начал принимать первых пациентов ровно 316 лет назад, 2 декабря. Сегодня это современный медицинский центр, который располагает всем необходимым, чтобы вернуть как можно больше раненых и пострадавших и больных к социальной жизни и в строй, говорит начальник медучреждения Денис Давыдов.

Первое государственное лечебное и медицинское образовательное учреждение России было основано по приказу Петра I. С тех пор и по сей день это первый и главный госпиталь страны. В нем началась история российского и советского больничного и военно-госпитального дела. В первой регулярной медицинской школе были заложены основы медицинского образования, подготовлены первые русские врачи и развивалась отечественная медицинская наука.

Нынешний госпиталь им. Бурденко - это уникальное современное многопрофильное медицинское учреждение. За последний год лечение в медцентре стационарно и амбулаторно прошли больше 34 тысяч пациентов.

«Как вы знаете, после Великой Отечественной войны вышли огромные многотомные руководства: опыт Великой Отечественной войны («Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» - прим. ред.). Нам уже сегодня и еще много лет можно будет анализировать этот опыт для того, чтобы стать еще лучше, еще выше, еще сильнее», - говорит Денис Давыдов, начальник ГВКГ им. Бурденко.

Госпиталь играет ведущую роль в системе военной и гражданской медицины, когда речь идет о развертывании и проведении оперативных медицинских мероприятий в любой экстремальной ситуации, связанной с угрозой жизни и здоровью людей всей страны. Специалисты госпиталя первыми приходят на помощь раненым и больным в очагах боевых действий, пострадавшим в результате экологических и техногенных катастроф.

В ГВКГ им. Бурденко постоянно обновляют медицинское оборудование, повышают квалификацию медицинского персонала и используют новые методики лечения. Все медработники госпиталя участвуют в программах непрерывного медицинского образования, а также в научных конференциях в качестве докладчиков, организаторов и слушателей.

«Нам удается быстро совершить какие-то серьезные шаги, которые значимо улучшают возможности медицины. У нас есть технологии, которые облегчают нам и доставку раненых, и средства протезирования жизненных функций. Мы по цифрам видим, что мы стали гораздо эффективнее оказывать медицинскую помощь», - говорит Денис Давыдов.

В числе сотрудников госпиталя Бурденко 22 профессора и 312 кандидатов и докторов наук, которые непосредственно участвуют в лечении пациентов и занимаются развитием современной медицинской науки.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.