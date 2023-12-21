В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Космонавты с МКС рассказали о новогодних традициях на станции

Елизавета Пронина
Никита Черненко
07:22 21.12.2023
Космонавты рассказали, как несколько раз в году отмечают Новый год и что готовят к праздничному столу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Центре управления полетами (ЦУП) царит предновогоднее настроение: в гости заглянул Дед Мороз, а вместе с ним - Снегурочка и Баба-яга. У них важная миссия - отправить поздравление на орбиту! Космонавты уже скоро начнут украшать МКС, подвесят елку в невесомости и нарядят ее. А сейчас уже по традиции общаются с зимним волшебником.

Сказочные персонажи в окружении детей сотрудников ЦУПа. Трансляция длится всего 10 минут, но вопросов у ребят много. Сколько раз встречают Новый год? Что будет на новогоднем столе? Есть ли у них каникулы? На эти вопросы космонавты отвечают в прямом эфире. Волшебные герои вместе с детьми, находясь в ЦУПе, уже узнали о том, что космонавты тоже ходят друг к другу в гости.

На МКС сейчас работает экипаж 70-й длительной экспедиции. В его составе четверо астронавтов из США, Дании и Японии, а также трое наших космонавтов - Константин Борисов, Николай Чуб и герой России Олег Кононенко, для него это уже пятая миссия на орбите.  Они поделились с ребятами своими новогодними традициями.

 «Отмечаем Новый год тогда, когда Новый год в стране члена экипажа», - рассказал космонавт-испытатель и Герой России Олег Кононенко.  

А про новогодний стол работников станции рассказал Константин Борисов. По его словам, новогодний стол у космонавтов тоже будет традиционный.

«Нам прислали мандарины. А на Новый год планируем сделать салаты, чтобы прочувствовать Новый год», - поделился Борисов.

В конце сеанса связи волшебные персонажи еще раз поздравили членов экипажа станции с наступающим Новым годом и пожелали им успехов в выполнении задач космического масштаба.

Подробнее смотрите в сюжете Елизаветы Прониной для телеканала «Звезда».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:38 В стране и мире
ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу «Хезболлы» в Ливане
16:15 В стране и мире
Жителей Петербурга обязали носить маски на массовых мероприятиях с 20 декабря
15:33 Спорт
РФС отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
14:49 В стране и мире
Боррель признал, что при всех его стараниях не все в ЕС видят в России угрозу
14:07 В стране и мире
Собянин сообщил о планах расширить МЦД до Калуги, Тулы и Твери
Популярное
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.