Космонавты с МКС рассказали о новогодних традициях на станции

Космонавты рассказали, как несколько раз в году отмечают Новый год и что готовят к праздничному столу.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Центре управления полетами (ЦУП) царит предновогоднее настроение: в гости заглянул Дед Мороз, а вместе с ним - Снегурочка и Баба-яга. У них важная миссия - отправить поздравление на орбиту! Космонавты уже скоро начнут украшать МКС, подвесят елку в невесомости и нарядят ее. А сейчас уже по традиции общаются с зимним волшебником.

Сказочные персонажи в окружении детей сотрудников ЦУПа. Трансляция длится всего 10 минут, но вопросов у ребят много. Сколько раз встречают Новый год? Что будет на новогоднем столе? Есть ли у них каникулы? На эти вопросы космонавты отвечают в прямом эфире. Волшебные герои вместе с детьми, находясь в ЦУПе, уже узнали о том, что космонавты тоже ходят друг к другу в гости.

На МКС сейчас работает экипаж 70-й длительной экспедиции. В его составе четверо астронавтов из США, Дании и Японии, а также трое наших космонавтов - Константин Борисов, Николай Чуб и герой России Олег Кононенко, для него это уже пятая миссия на орбите. Они поделились с ребятами своими новогодними традициями.

«Отмечаем Новый год тогда, когда Новый год в стране члена экипажа», - рассказал космонавт-испытатель и Герой России Олег Кононенко.

А про новогодний стол работников станции рассказал Константин Борисов. По его словам, новогодний стол у космонавтов тоже будет традиционный.

«Нам прислали мандарины. А на Новый год планируем сделать салаты, чтобы прочувствовать Новый год», - поделился Борисов.

В конце сеанса связи волшебные персонажи еще раз поздравили членов экипажа станции с наступающим Новым годом и пожелали им успехов в выполнении задач космического масштаба.

Подробнее смотрите в сюжете Елизаветы Прониной для телеканала «Звезда».