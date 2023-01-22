Наследие «Молодой гвардии»: как группа подростков в ЛНР защищала от нацистов родной Донбасс

80 лет назад, в январе 1943 года фашисты казнили молодых советских подпольщиков. Их имена, благодаря роману Фадеева, знают все. Молодогвардейцы, около ста юношей и девушек за несколько месяцев своей борьбы, смогли провести около сорока операций против фашистов и освободили из концлагерей порядка ста советских военнопленных. И вот спустя десятилетия история повторилась.

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«Мама, я тебя сейчас вспомнила, прости, взяли навеки. Твоя Любаша». Послания родным на стенах выцарапывали юные измученные, но непокоренные - эти строки останутся здесь навсегда. В казематах, где фашисты в 1943 году держали плененных членов «Молодой гвардии», одной из самых известных советских партизанских организаций. Олег Кошевой, Любовь Шевцова, и еще почти семь десятков имен. Они знакомы каждому советскому подростку благодаря роману Александра Фадеева «Молодая гвардия» и одноименному фильму Сергея Герасимова.

Молодогвардейцы стали настоящим символом сопротивления советского народа фашистской оккупации. Юноши и девушки самостоятельно, втайне от взрослых, организовали партизанский отряд в Краснодоне - устраивали диверсии против захватчиков, планировали поднять вооруженное восстание в городе. Немцы долго не могли вычислить подпольщиков, а успешные диверсии приводили их в ярость.

Например, в ночь на 7 ноября 1942 года молодогвардейцы водрузили восемь красных флагов на самых высоких зданиях Краснодона, а еще через месяц сожгли здание немецкой биржи труда, где хранились списки людей для вывоза на принудительные работы в Германию.

Юные подпольщики нападали на немецкие машины с оружием и вещами, выпускали самодельные листовки по сводкам совинформбюро, о реальном положении дел на фронте.

«Стали появляться листовки, которые писали молодогвардейцы. Жителям города это вселяло уверенность, надежду и победу, что Красная армия где-то недалеко, что освобождение будет», - рассказала директора музея «Молодая гвардия» Наталья Николаенко.

Листовки чуть было не стали причиной провала. Алексей Левашов, племянник Молодогвардейцев Василия и Сергея Левашовых показывает семейные реликвии. По этим аккуратным буквам организацию впервые нашли знакомые и соседи. Но не выдали, а помогли организовать деятельность антифашистского подполья.

«Посмотрите какой у него почерк. Он был круглым отличником. Он всегда писал необыкновенным таким почерком... К ним пришли знакомые и сказали вам нельзя делать листовки, ваш почерк легко вычисляется, мы понимаем что это вы пишете. Поэтому они потом нашли шрифт и печатали по шрифту», - рассказал племянник молодогвардейцев Василия и Сергея Левашовых Алексей.

В январе 1943 года подполье все же было раскрыто. Причиной провала организации долгое время считали предательство. Комиссара «молодогвардейцев» Виктора Третьякевича из-за намеренного оговора фашистами считали изменником Родины. В шестидесятые годы было доказано обратное. В прошлом году указом Владимира Путина Виктор Третьякевич посмертно был удостоен звания Героя России.

Тогда - в 43-ем году, когда до освобождения Краснодона оставалось всего несколько недель жизни юных борцов за освобождение родной земли трагически оборвались. Фашисты подвергли участников организации страшным пыткам, пытаясь выведать нужную информацию.

Фразу на латыни «оставь надежду всяк сюда входящий», издевательски вырванную из контекста, разместили над входом в комнату, где истязали пленных. А позже часть расстреляли, а часть сбросили в 58-метровый шурф заброшенной шахты еще живыми.

Юрий Галкин двоюродный племянник одного из основателей штаба «Молодой Гвардии», Героя Советского Союза Сергея Тюленина всю жизнь по крупицам собирает свидетельства очевидцев.

«Я встречался с Минаевым, брат Минаевой, тоже молодогвардейки, рассказал ,видел ,сам был пацаном, доставали трупы. У девушек кос нет, у кого глаза выколоты, рука отрублена», - рассказал Юрий.

Три дня из ствола шахты доносились стоны умирающих. Их слышали родители казненных, каждый день приходившие к месту расправы. Спустя долгое время обезображенные тела были подняты на поверхность. Опознавать погибших матерям приходилось по остаткам волос, одежды и обуви… Избежать казни смогли лишь 13 молодогвардейцев. Почти все - продолжили воевать на фронтах Великой Отечественной.

Памяти комсомольцев в Краснодоне на месте той самой шахты номер пять возведен мемориал «Непокоренные». После государственного переворота на Украине главари запрещенного в России «Правого сектора»* обещали снести все памятники молодогвардейцам. Но Донбасс отстоял свое. 26 сентября, в канун 80-летия создания «Молодой гвардии», обновленный мемориал уже после реставрации вновь торжественно открыли.

Подвиг героев молодогвардейцев всегда был гордостью Луганской Народной Республики. И вот, спустя 70 лет - история совершила круг. В 2014 году здесь появилась новая «Молодая Гвардия» или, как ее прозвали в народе - «Юная Самооборона». Тогда в окрестностях Лисичанска, зверствовал националистический батальон «Донбасс». Репрессии против мирного населения стали обычным делом - нацисты могли расстрелять как за георгиевскую ленту, так и за пост в соцсетях. Но сам город был под контролем ополченцев из бригады ЛНР «Призрак». Смотря на все происходящее, местные мальчишки и девчонки тоже решили собрать свой отряд, набралось 72 человека. Возраст бойцов - от 16 до 18 лет. Командиром стал десятиклассник Ярослав Воскоенко. Действовали скрытно, как и молодогвардейцы. Никто из взрослых о них не знал.

«Мы решили создать свой батальон. Мы это сделали, мы организовались, набрали еще людей. У нас были и девчонки, и парни. И нашли вооружение... И вот с этим вооружением мы пошли в город Северск. Вычислили блокпост украинский и узнали, что на нем всегда стоит мало людей -четыре-пять человек. И в один день мы успешно этот блокпост отработали. Нам достались трофеи, такие как РПГ, семь гранат и с этими трофеями мы вернулись к себе в Лисичанск», - рассказал Ярослав в 2014 году.

Но уже в июле 2014 года киевская хунта перебросила к Лисичанску дополнительные подразделения нацгвардии. Бригада «Призрак» была вынуждена уйти из города. Но вчерашние школьники об этом не знали и фактически оказались в котле.

«Нам сообщили, что "Призрак" ушел из города, и мы собрались. И когда мы начали уже выходить, мы столкнулись с батальонами нацгвардии, с отдельным батальоном, таким как "Донбасс", это батальон наемников Коломойского... И они видели, что мы подростки 16-17 лет, но не щадили никого. Они шли и убивали. Не пытались даже предложить нам в плен сдаться или еще что то, выйти на какие то переговоры. Мы даже не держали какой-то пункт. Мы просто пытались уйти в сторону Алчевска. Это все происходило на блокпосту ГАИ на выезде из города Лисичанска», - рассказал Ярослав.

Той ночью погибли 48 бойцов «Юной самообороны». Многие из выживших продолжили борьбу против нацистов, принимают активное участие в специальной военной операции.

Сам Ярослав в свой родной Лисичанск смог вернуться только через восемь лет, в 2022 году в составе одного из добровольческих батальонов ЛНР. Дорога домой оказалась непростой. Даже родные дедушка с бабушкой с трудом узнали внука после стольких лет. Сейчас Ярослав снова ушел на фронт - он защищает родную землю.

Еще один боец «Юной самообороны» - Константин Прыгин, родом из Краснодона. После выхода из окружения неоднократно возвращался на оккупированные нацистами территории, с риском для жизни возил гуманитарные грузы для мирного населения. Несколько раз был ранен, потерял ногу и глаз, но все равно возвращался в строй.

«Я ничего не умею больше, потому что когда война началась, мне было 16 лет. Я сам с города Краснодона. Начался Изваринский котел. По сути, я патриот своей земли. Где родился, там и пригодился. В мирное время... я не знаю, служил бы в армии, продолжал бы карьеру военного. Насколько мне это позволят», - рассказал Константин.

Судьба распорядилась иначе, 16 марта 2022 года, Константин погиб освобождая Северодонецк…

Но подвиг бойцов «Юной самообороны», как и история «Молодой гвардии» - стал легендой и настоящим примером для тех, кто сейчас снова защищает Донбасс от нацистов.

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