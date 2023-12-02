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Псковский военный стал 50-тысячным участником накопительно-ипотечной системы

16:42 02.12.2023
На часть из полученных средств он приобрел дачный участок и вскоре собирается купить квартиру по месту прохождения службы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В правительстве Псковской области в торжественной обстановке поздравили военного, ставшего 50-тысячным участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения, который выбрал способ реализации своего жилищного права в виде получения накопленных средств. Подарок от имени заместителя министра обороны Тимура Иванова старшему лейтенанту Николаю Попову передал руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев.

Как рассказал Николай Попов, на часть из полученных средств он уже приобрел дачный участок и в ближайшее время собирается приобрести квартиру по месту прохождения военной службы.

«Одним из преимуществ НИС является право военнослужащего на самостоятельный выбор способа своего жилищного обеспечения. В зависимости от личных обстоятельств военнослужащий может принять решение копить средства и получить их после достижения 20 лет выслуги, либо реализовать свое право уже во время службы, в том числе с помощью заемных средств», - отметил руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев.

Также военного поздравил первый заместитель губернатора Псковской области Денис Салий. Он обратил внимание, что за все время существования накопительно-ипотечной системы для военнослужащих поддержку в регионе получили более 3 тысяч семей.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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