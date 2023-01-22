В стране и мире Оружейная лавка для Зеленского: о чем говорили в Давосе и Рамштайне представители Запада Алексей Курильченко Виталий Акиньшин На кону поставки тяжелого вооружения - в первую очередь танков. Но коллизия в том, что никто в Европе - помимо Польши - не готов сейчас брать на себя персональную ответственность за такое повышение ставок в украинском конфликте. Особенно Германия. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Benoit Doppagne, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Чиновники далеко не первого ранга, отставные политики. Кроме канцлера Германии Олафа Шольца, Давосский экономический форум проигнорировали большинство лидеров ключевых стран запада. Сама же повестка мероприятия практически не отличалась от любого другого форума, проходящего в Европе в последнее время. И, конечно, каждый участник Давоса, во всем происходящем, не мог не заметить руку Зеленского. Протянутую руку. Украинский лидер уже даже, не просил, он требовал от НАТО гарантий безопасности, но еще больше денег и оружия. «Необходимо, чтобы продолжалась поддержка Украины, поставка соответствующего оружия, необходимого для преимущества над врагом на поле боя. Также нужна финансовая поддержка. Здесь я хочу поблагодарить все государства Европейского Союза, которые помогли с дефицитом нашего бюджета и продолжают нас поддерживать в этом году», - заявил Зеленский. Сам Зеленский в Давос не полетел, вместо него - и это уже новая украинская традиция - на всемирный слет миллиардеров отправилась его супруга. Театральное выступление первой леди киевского режима было призвано выбить слезу и как можно больше военной и финансовой помощи. А чтобы не отставать от модной экологической повестки, напрямую увязала конфликт на Украине с проблемами климата. «Как мир хочет добиться климатической нейтральности, если до сих пор не прекратилось даже сжигание целых городов в Украине? Это то, что делает Россия своей артиллерией, ракетами, иранскими беспилотниками. И вы все знаете, что российская агрессия никогда не ограничивалась украинскими территориями. Эта война может зайти еще дальше и усугубить кризис, если только агрессор не проиграет», - заявила Елена Зеленская. Похоже, что взятие Соледара и наступление на Артемовск для Киева достаточно тревожный сигнал. То, что у Украины времени крайне мало, похоже, понимают и на Западе. Там предполагают, что Россия готовит масштабное наступление и сейчас очень важно поставить на Украину как можно больше вооружений и военной техники. Понимают и то, что в украинском конфликте запад зашел так далеко, что обратного пути уже просто нет. Поэтому, единственный путь к миру, по словам Столтенберга, это война. «Задача исключительной важности - не допустить победы Путина. Частично, потому что это будет трагедией для украинцев, но это будет очень опасно для всех нас. Это будет крайне печальный и опасный пример, который сделает мир более уязвимым и опасным. Поэтому, если мы хотим мирного завершения войны на Украине, нам надо усилить ее военную поддержку. Это единственный способ! Оружие - это путь к миру», - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Первым о поставках Киеву тяжелого вооружения, а именно колесных танков, заявил президента Франции Эммануэль Макрон, еще в первых числах нового года. На минувшей неделе о поставках на Украину 14 танков Challenger заявило британское правительство. О готовности передать Киеву 14 танков Leopard-2, немецкого производства, заявило и руководство Польши. Варшава даже объявила о создании некой коалиции стран, которые предоставят «Леопарды» Украине. Но против неожиданно оказалась Германия, а без ее согласия, по действующим правилам, никто не может отправить немецкие танки третьим странам. Выступая в Давосе, польский лидер Анджей Дуда объяснил, почему Берлин обязан предоставить свои танки Украине. «Первая причина, Германия - это часть НАТО. И если возникла ситуация, когда несколько членов готовы передать свои танки, то это важный момент. Второе, я вижу, что давление немецкой политической сцены и общественного мнения становится все сильнее. Я надеюсь, что результатом всех этих элементов станет это очень нужное решение», - заявил Дуда. Канцлер Шольц, в свою очередь, пытается маневрировать, избегать острых углов, но при этом максимально оттянуть прямое обсуждение вопроса поставок «Леопардов». Об этом, весьма показательно, говорит ответ Шольца на вопрос в Давосе: почему Германия не торопится поставлять танки? Зато, начал выкручиваться Шольц, мы поставляем ПЗРК. «Мы будем предоставлять знаменитую систему IRIS-T (ПВО), которая является эффективной, которая как мы надеемся позволит защитить дома, инфраструктуру Украины от российских ударов», - заявил Шольц. Очевидно, Шольц понимает, что участие в войне с Россией именно немецких танков может сыграть свою роль для еще большей эскалации конфликта. Понимают это, похоже, и в Бундестаге. Сразу несколько партий выступили против передачи «Леопардов» Украине. Однажды, напомнил депутат Петр Быстрон, немецкие танки уже посылали на войну с русскими и Европа хорошо помнит, чем это для нее обернулось. «Дорогие коллеги, вы обсуждаете здесь интересные вещи. Отправить немецкие танки в войну против России на Украину - это уже пытались сделать ваши дедушки. И к чему тогда это привело? Невыразимые страдания, миллионы погибших с обеих сторон, и в конце концов русские танки в Берлине. Внешняя политика - это не отправка танков, а дипломатия. Это поиск общего решения, понимания, компромисса», - заявил Быстрон. Акция против поставки оружия Украине прошла у посольства США в Берлине. В аэропорту Штутгарта появились плакаты с надписями: «Пусть леопарды останутся в Германии! Остановите грабеж Бундесвера!». Тем более, заявил еще один депутат Бундестага Дитмар Барч, накачка вооружениями еще никогда в истории не приводила к миру. «Ваше соревнование "кто отправит больше оружия" ни на миллиметр не приблизило нас к миру. Но вы продолжаете в том же духе, не снимая своих шор. Объясните мне две вещи: что будет после поставки танков, какой следующий шаг? Истребители "торнадо" и "еврофайтер"? А может, солдаты Бундесвера? Такая логика? А главное, какая ваша цель в этой войне? Если вы думаете, что сможете победить в войне против ядерной державы, то вы глубоко ошибаетесь», - заявил Барч. Еще одна причина, по которой Берлин не спешит передавать танки Киеву - принципиальная. Германия настаивает на том, чтобы сначала свои танки поставили на Украину США. Но в Вашингтоне заявляют, что американские «Абрамсы» слишком дорогие и на Украине их некому будет обслуживать. Получается замкнутый круг, разорвать который предполагалось на встрече министров обороны НАТО в Рамштайне. Сразу по прилету на авиабазу, глава Пентагона Ллойд Остин пытался объяснить новому министру обороны Германии Борису Писториусу, что немецкие танки ближе к Украине, не так далеко везти, но очевидно, не убедил. Сложилась патовая ситуация. Немецкий «Леопард» - самый массовый танк в Европе. И, получается, что без одобрения их передачи Берлином, говорить о поставке какой-то крупной партии танков не приходится. Глава Пентагона Остин был явно недоволен. «Сегодня мы, многие страны, здесь для того, чтобы поддержать Украину в ее самообороне. Дамы и господа, это - переломный момент. Российские войска перегруппировываются, пополняют личный состав и пытаются доукомплектоваться. Сейчас не время останавливаться, украинцы наблюдают за нами, Кремль наблюдает за нами, сама история следит за нами», - заявил Остин. То, что позицию Германии не смог продавить даже глава Пентагона, для Зеленского стало настоящей трагедией. Выступая на встрече в Рамштайне, он уже буквально умолял своих западных спонсоров дать ему артиллерию и танки. «Мы все можем много говорить, но я не могу использовать слова вместо оружия, которое мне нужно против российской артиллерии или вместо систем ПВО, которые мне нужны для защиты людей от российских ударов. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки», - заявил Зеленский. По сути, столь долгожданный на Украине саммит в Рамштайне закончился ничем. По танковому вопросу договориться с Германией так и не удалось. Впрочем, это вовсе не означает, что вопрос закрыт. И, в ближайшее время, давление на Берлин со стороны союзников, вероятнее всего только усилится. «Должен констатировать, что единой картины мнений нет, это однозначно. Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, наверное. Есть аргументы и в пользу поставок, и против. В нынешней военной ситуации, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все "за" и "против". Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по "Леопардам" будет принято и каким оно будет», - заявил Борис Писториус. Пока Германия взвешивает аргументы, Польша готова действовать напролом, вопреки действующих международных правил. Танки, заявляет польский премьер Матеуш Моравецкий, можно отправить Украине и без одобрения Берлина. «Если согласия Германии на Leopard так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью… Украина и Европа победят в этом конфликте, с Германией или без нее», - заявил Моравецкий. «Я лично считаю, что в нынешнем состоянии войны Украина должна быть снабжена танками, необходимыми ей, чтобы иметь возможность не только сдерживать, но и отражать атаки российской армии. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии», - заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Еще одна, крайне неприятная для Зеленского новость. Венгрия, на неделе, заблокировала очередной транш ЕС Украине в размере пятисот миллионов евро. Средства из Европейского фонда мира планировалось потратить на вооружение киевского режима. Правительство Орбана не раз заявляло, что не поддерживают накачку Украины оружием. Тем более, что у Венгрии есть серьезные претензии к Украине из за притеснения этнических венгров, проживающих в Закарпатье. «Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров. Призываем государственные власти Украины немедленно сделать все, чтобы отменить антивенгерские решения», - заявили в МИД Венгрии. В своем выступлении на встрече в Рамштайне Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи США Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. США поставят Киеву: 90 бронемашин Striker, 59 бронетранспортеров Bradley, боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, 100 тысяч артиллерийских снарядов и три миллиона патронов к стрелковому оружию. На неделе стало известно, куда именно будет направлена эта помощь. По данным New York Times, все это вооружение может быть использовано для ударов по Крыму. Издание утверждает, что администрация Байдена сейчас активно обсуждает с украинским режимом возможность перекрытия сухопутного коридора из России в Крым. «Мы, конечно, поддерживаем украинцев в возвращении территории любыми средствами, какие они могут использовать, какое оружие они используют. Мы не избегали это заявлять с самого начала. Если они решат провести операцию в Крыму, то они вправе. У них есть все права вернуть его», - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. США и их европейские саттелиты уже не скрывают, что ставки в противостоянии России и Запада сейчас повышаются как никогда. После неудач ВСУ под Соледаром и под Артемовском, открыто звучат призывы не реагировать на существующие красные линии и в разы увеличить военную помощь Киеву. «Риск эскалации нас не должен беспокоить. Мы должны думать о том, чтобы изменить "красные линии", а не о том, чтобы не пересечь внезапно "красные линии". И я думаю, что американский Конгресс и дальше будет мощно поддерживать усилия Украины по освобождению своей земли», - заявил сенатор США от Демократической партии Крис Кунс. О возможных последствиях такой эскалации для Запада, неожиданно, на минувшей неделе заявил Жозеп Боррель. Пытаясь призвать западные страны увеличить помощь Украине, он вдруг напомнил всем о том, что Россия всегда, в конечном счете, выигрывала войны. Для желающих помочь Киеву так себе мотивация. «Россия - большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны. Поэтому сейчас необходимо продолжать вооружать Украину материальными и военными средствами, необходимыми для ведения такой войны, которая должна быть не только оборонительной, но и такой, которая позволит ей взять инициативу в свои руки», - заявил Боррель. В условиях беспрецедентного уровня эскалации со стороны США и НАТО Россия вынуждена повышать боеспособность своих Вооруженных сил. Это касается и сил ядерного сдерживания. Настоящую панику среди военных экспертов НАТО, на минувшей неделе, вызвала новость о том, что Россия изготовила первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон». Оснащенные ядерной энергетической установкой, новейшие торпеды поступят на вооружение атомной подводной лодки Белгород. По неофициальным данным, в мире нет оружия, которое могло бы противостоять этим системам. И, возможно, эта новость немного охладит уже слишком разгоряченные головы некоторых западных лидеров. Экспертное мнение и аналитика