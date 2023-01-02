В стране и мире Умер олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Сергей Баутин Игнат Далакян Российский спортсмен ушел из жизни в возрасте 55 лет. © Фото: dynamo-history.ru Читайте нас на: Победитель Олимпийских игр 1992 года, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Сергей Баутин умер на 56 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба московского «Динамо», в составе которого выступал хоккеист. «"Динамо" выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича. Это невосполнимая потеря для динамовской семьи. Мы скорбим вместе с вами», - передает сообщение РИА Новости. Причины смерти Сергея Баутина не сообщаются. Экспертное мнение и аналитика