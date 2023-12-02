«Безбашенные полосатые»: раненные под Херсоном морпехи получили награды

Раненым бойцам 810-й бригады морской пехоты вручили государственные награды. Это подразделение сейчас защищает левый берег Днепра от атак противника и высадки диверсантов. Проведать ребят в Севастопольский морской военный госпиталь приехал замминистра обороны Алексей Кузьменков.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Взрыв прямо возле ноги, клуб дыма, песок, листья. Я уже про себя думаю: не дай Бог. Полтора часа где-то нас мурыжили (боевики - прим. ред.). Обиделись они на нас: мы их там чуть штурманули», - рассказывает военнослужащий 810-й бригады морской пехоты с позывным «Истина».

Таких историй с передовой у них полно. Много месяцев в одном окопе, сейчас - в одной палате. Но уверяют, что ненадолго. Недели не прошло как они в госпитале, а уже снова рвутся в бой.

«Там морпехи стоят - 35-й, 36-й противника (35, 36 бригады морской пехоты ВСУ - прим. ред.). Они уже с нами неоднократно сталкивались и, по перехватам, не очень они довольны нами. Говорят, что обезбашенные полосатые придут - с ними тяжело», - рассказывает «Истина».

Два товарища - морпехи из Севастополя. Их позывные «Истина» и «Мрамор» постоянно на слуху по обе стороны Днепра. Это их 810-я бригада сейчас стоит на самом непростом участке Херсонского направления. Сегодня государственные награды им вручил заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков.

Вместе с морпехами награды получают военные медики. Многие из них вернулись из зоны боевых действий. Девушка-хирург с позывным «Ланцет» - хрупкая, тихая, скромная, но с железными нервами. А как иначе оперировать под обстрелами, да еще чтобы рука не дрогнула. Она получила звание и новые погоны. Теперь она - майор медицинской службы.

«Девушек на самом деле не так уж и мало в медотряде. Много медсестер и санитаров, и они все девушки. Но с характером», - говорит врач.

В этой палате тоже лежат сослуживцы - «Цинк» и «Хабар». Они попали в засаду, которую противник устроил при отступлении. Отбились, награждены медалями «За отвагу».

«Черепно-мозговая, правая сторона, укрыло плитой бетонной», - говорит «Хабар».

Старейший в гарнизоне Севастопольский морской военный госпиталь - это 600 с лишним коек, 40 отделений, диагностический центр и станция переливания крови. Севастополь - морской город, главная база Черноморского флота. И, конечно, у военного госпиталя здесь по умолчанию есть выход к морю и доступ к причалам. Привезти сюда могут не только вертолетами или сухопутным транспортом: если нужно, то с моря подходят катера.

«Софита» доставил в госпиталь вертолет с Херсонского направления, он подорвался на мине. Прежде чем осознал, что сам ранен, успел оказать помощь тем, кто пострадал сильнее.

«В первые секунды чувствуется не так сильно. Но в течение пяти минут уровень адреналина падает и начинаешь чувствовать, где у тебя ранение», - рассказывает он.

Ожоги были даже на лице. Сейчас от них и следа не осталось. Это заслуга лечащего врача, он оперировал и куда более тяжелые случаи. Однажды бригада медиков выполнила, по сути, пересадку лица: в несколько этапов удалось нарастить мягкие ткани, восстановить челюсть, язык. Сложнейшие операции по челюстно-лицевой трансплантологии впервые проведены на полуострове.

«Были определенные сложности, но с этим справились, восстановили людям утраченные органы и ткани. Операция длилась 12-15 часов в среднем», - говорит начальник отделения челюстно-лицевой хирургии Станислав Латуха.

Большой запас медикаментов, оборудование для высокотехнологичной медицины, современные методики реабилитации - в военных госпиталях задействуют все возможности для того, чтобы наши бойцы быстрее шли на поправку.