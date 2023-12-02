Поделились опытом и высказали пожелания: участники СВО поговорили с курсантами

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Онлайн-лекцию для курсантов Военного университета имени князя Александра Невского провели участники специальной операции. Это, скорее, был разговор по душам, нежели стандартный урок. Но самое главное, что с учащимися поделились знаниями прямо с передовой. Это невероятно ценный опыт, который поможет стать настоящими профессионалами.

«Сейчас больше, наверное, 80% - это дроны и артиллерия. Поэтому необходимо упор сделать больше на подготовку противодронной борьбы, если есть такая возможность», - отмечает заместитель командира мотострелковой роты с позывным «Директор».

Он уверен, что на факультетах военно-политической работы и журналистики должна появиться новая программа подготовки. О своем опыте рассказывает нынешним курсантам и педагогическому составу, хотя сам офицер выпустился из учебного заведения лишь в конце апреля этого года. Уже летом попал в зону СВО.

«Задача была подготовить и расчистить от мин проход для танков. Под нескончаемыми минометным обстрелом и работой АГС я с группой прошел 800 метров по открытому полю», - рассказывает «Директор».

Зачистить проход удалось, за что был представлен к государственной награде. На «передке», отмечает офицер, понял, как нужно изменить порядок действий в экстремальных ситуациях. С тем, что опыт спецоперации помогает осваивать учебные дисциплины, согласен и его боевой товарищ с позывным «Карпет», который в зоне боевых действий находится полгода.

«Здесь я больше начал работать с оффлайн-картами. Как прокладывать маршрут, безопасные маршруты, чтобы знать свои районы, позиции, позиции противника и линию соприкосновения с противником», - говорит военный.

Телемост объединил участников спецоперации и курсантов Военного университета имени князя Александра Невского для главного: объяснить будущим офицерам, как вести себя в реальных боевых условиях, на какие дисциплины сделать упор и что изучить дополнительно. Курсанты активно задавали вопросы.

Бойцы с опытом работы на передовой уверены, что телемост — отличный способ передать курсантам знания и наработки полученные на линии боевого соприкосновения а заодно рассказать о подвигах своих товарищей.