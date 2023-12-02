Rheinmetall планирует выпускать на Украине БТР Fuchs уже с 2024 года

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Немецкая оборонная компания Rheinmetall хочет построить первые танки на Украине уже в 2024 году. Первыми предполагается выпустить колесный бронетранспортер Fuchs («Лиса») и боевую машину пехоты Lynx («Рысь»). Об этом сообщил глава концерна Армин Паппергер изданию WirtschaftsWoche, пишет «Лайф».

Паппергер заявил, что ожидает заключения контракта с Киевом на строительство Fuchs и Lynx не позднее начала следующего года. После этого компания рассчитывает собрать первый полноприводный Fuchs на Украине через шесть-семь месяцев, а Lynx - через 12-13 месяцев.

То есть, производство Fuchs на Украине станет возможным с конца лета 2024 года, а конкурент Puma Lynx - летом 2025 года, сказал глава Rheinmetall.

Строить новые заводы на Украине компания не планирует. Rheinmetall собирается арендовать существующие заводы, переоборудовать их и эксплуатировать. Из опыта боевых действий Паппергер делает вывод, что «они, похоже, достаточно хорошо защищены».

Глава концерна добавил, что первые десять БМП Lynx в рамках совместного производства Rheinmetall и Украины уже собирают в Германии и Венгрии. В 2022 году немецкий концерн получил заказы для Киева на сумму около 900 млн евро, а в 2023 году объем заказов вырос примерно до 2,5 млрд. В следующем году их наверняка будет больше, прогнозирует Паппергер.