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В зоне СВО погиб герой клипа на песню «Тает лед»

Сергей Лебедев
15:02 02.12.2023
Денис Степанов служил стрелком-помощником гранатометчика.
В зоне СВО погиб герой клипа на песню «Тает лед»
© Фото: osmanov_uhta, VK
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В зоне проведения специальной операции погиб герой клипа «Тает лед» группы «Грибы» Денис Степанов. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на главу администрации Ухты Магомеда Османова.

Отмечается, что мужчина служил стрелком-помощником гранатометчика. Прощание с Денисом Степановым прошло 17 ноября.

«Мы преклоняем головы перед его подвигом, будем помнить и чтить память о нем», - написал Магомед Османов.

Клип «Тает лед» был выпущен шесть лет назад. За эти годы он набрал сотни миллионов просмотров.

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