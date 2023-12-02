Эксперт Душкин: робот на Общем ИИ сможет окончить вуз на отлично за один день

Ранее глава американского производителя чипов заявил, что AGI который сможет конкурировать с человеком, будет создан в ближайшие пять лет.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Piero Nigro, Keystone Press Agency, Global Look Press

Разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин в беседе со «Звездой» предположил, что в будущем робот-андроид на AGI (Общий искусственный интеллект) будет способен окончить университет с красным дипломом за один день.

Ранее глава американского производителя чипов заявил, что AGI который считается следующей ступенью в развитии технологий ИИ и может конкурировать с человеком, будет создан в ближайшие пять лет.

«Фундаментальных барьеров для этого нету. Люди это как-то делают, в принципе можно создать инженерную киберфизическую систему. Подобного рода системы, если будут такие системы, они такой тест про университет в принципе будут проходить намного быстрее, чем человек», - сказал он.

AGI следует понимать, как систему, которая может решить любую задачу, доступную человеку в нашей окружающей действительности, то есть фактически это должна быть воплощенная система, скорее всего робототехническое тело адроиндного типа, объяснил Душкин.

«Такой робот-андроид должен быть способен поступить в университет, закончить его и получить диплом, желательно, красный, вот тогда можно считать, что вот эта система действительно AGI сравнима с человеческим интеллектом», - отметил специалист.

По его словам, если такая машина все же появится, она сможет закончить высшее учебное заведение гораздо быстрее человека, которому для это требуется пять-шесть лет. Все дело в том, что скорость обучения естественных человеческих нейросетей ниже, чем у искусственной нейросети.

«Искусственные нейросети могут обучаться намного быстрее, поэтому подобного рода эксперименты будут проходить не за шесть лет, а за день, например», - заявил Душкин.

Информация будет «заливаться» в голову робота и быстро обрабатываться там. Однако, если такого робота рукой заставить писать диплом или печатать на клавиатуре, закончить университет за один день ему не удастся. С другой стороны андроиду нет смысла это делать, потому что он может просто сгенирировать этот файл. Новые инструменты позволяют решать старые задачи новыми способами, заключил он.