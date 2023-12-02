В Башкирии женщина вышла из машины, упала в яму с мазутом и погибла
В Башкирии две женщины упали в яму с мазутной жижей, одна из них погибла, говорится в сообщении республиканского Госкомитета по ЧС, передает RT.
Все произошло в Баймакском районе республики. Предварительно, три человека на машине ехали утром и по непонятной причине заглянули в заброшенную котельную.
Автомобиль наехал на пригорок, тогда две женщины вышли из машины и, не увидев яму глубиной в 2,5 метра, упали в нее. Очевидцы обратились за помощью к спасателям.
«Выйдя из машины, две женщины не заметив опасности, с высоты 2,5 метров упали в яму с мазутной жижей», - говорится в сообщении.
Одну пострадавшую удалось извлечь и передать медикам, у нее было сильное переохлаждение. Вторую женщину также достали из ямы, она была полностью покрыта мазутом. Позже она скончалась.
По факту произошедшей трагедии региональная прокуратура проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.