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В Башкирии женщина вышла из машины, упала в яму с мазутом и погибла

Анна Назайкина
12:05 02.12.2023
Автомобиль наехал на пригорок, тогда две женщины вышли из машины и, не увидев глубокую яму, упали в нее.
В Башкирии женщина вышла из машины, упала в яму с мазутом и погибла
© Фото: bashproc, Telegram
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В Башкирии две женщины упали в яму с мазутной жижей, одна из них погибла, говорится в сообщении республиканского Госкомитета по ЧС, передает RT.

Все произошло в Баймакском районе республики. Предварительно, три человека на машине ехали утром и по непонятной причине заглянули в заброшенную котельную.

Автомобиль наехал на пригорок, тогда две женщины вышли из машины и, не увидев яму глубиной в 2,5 метра, упали в нее. Очевидцы обратились за помощью к спасателям.

«Выйдя из машины, две женщины не заметив опасности, с высоты 2,5 метров упали в яму с мазутной жижей», - говорится в сообщении.

Одну пострадавшую удалось извлечь и передать медикам, у нее было сильное переохлаждение. Вторую женщину также достали из ямы, она была полностью покрыта мазутом. Позже она скончалась.

По факту произошедшей трагедии региональная прокуратура проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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