Средства ПВО за неделю сбили восемь самолетов и один вертолет ВСУ
Речь идет о пяти Миг-29, двух Су-27, одном Су-25 и одном Ми-8.
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Российские средства ПВО за неделю сбили восемь украинских самолетов и один вертолет. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант уточнил, что речь идет о пяти Миг-29, двух Су-27, одном Су-25 и одном Ми-8.
Кроме того, наши военные уничтожили 41 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», три ракеты HARM и 188 дронов.
По данным российского военного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 545 самолетов, 256 вертолетов и 9353 БПЛА.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.